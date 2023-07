Italia-Argentina domani in tv: canale, orario e diretta streaming Mondiali femminili 2023

Italia-Argentina sarà visibile domani in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la prima giornata dei Mondiali femminili 2023. Ad Auckland le azzurre di Milena Bertolini cominciano finalmente la loro avventura nella coppa del mondo femminile e sfidano l’Albiceleste. Alle ore 08 di lunedì 24 luglio avrà inizio questa partita già decisiva o quasi in chiave passaggio del turno, diretta tv su Rai Uno e streaming su Rai Play, ma diretta testuale anche su Sportface.