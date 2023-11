L’ItalDavis vola su Rai 2: il doppio decisivo con Sinner-Sonego visto da oltre 2.5 milioni di spettatori

L’Italia di Davis domina anche in tv, come emerge dai dati sugli ascolti della vittoria degli azzurri sulla Serbia nella semifinale di Malaga. Il confronto, trasmesso su Rai 2, domina infatti nel pomeriggio. L’impresa di Jannik Sinner contro Novak Djokovic – nel secondo incontro di sabato 25 novembre – dalle 15.04 alle 17.42, è stata vista da 2 milioni 149mila spettatori, con uno share del 17%. A seguire, dalle 18.23 alle 20.07, la vittoria decisiva di Sinner-Sonego in doppio contro Djokovic-Kecmanovic ha avuto un pubblico di 2 milioni 536mila spettatori con uno share del 15.7%. Ad fine mattinata, invece, la sconfitta di Lorenzo Musetti contro Miomir Kecmanovic – dalle 12.10 alle 14.40 – è stata seguita da 1 milione 689mila appassionati, con uno share del 12.2%.