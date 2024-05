Internazionali d’Italia 2024, Jannik Sinner oggi in conferenza stampa: data, orario, diretta tv e streaming

Jannik Sinner parlerà in conferenza stampa agli Internazionali d’Italia 2024 per spiegare il suo ritiro, dovuto a un problema all’anca, e fare chiarezza sul prosieguo della sua stagione. C’è grande amarezza, sia da parte dell’altoatesino che del pubblico azzurro, per il forfait di quello che è stato il protagonista assoluto di questo 2024 ma che negli ultimi tornei ha dovuto fare i conti con qualche infortunio fisico. Sinner sarà affiancato dal presidente della Federazione Angelo Binaghi e risponderà alle domande della stampa per fare il punto della situazione. Jannik Sinner parlerà in conferenza stampa nella giornata di oggi, domenica 5 maggio, alle ore 15:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su SuperTennis e in streaming sul sito ufficiale della piattaforma, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE