Inter-Torino oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Sky o Dazn Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Inter e Torino, valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A 2023/2024. I nerazzurri si sono laureati campioni d’Italia lunedì scorso contro il Milan, ma è oggi che si festeggia lo scudetto. Dopo la sfida contro un Torino a cui serve un miracolo per sperare nell’Europa, inizierà infatti la festa per le strade della città insieme ai tifosi nerazzurri. Verosimilmente Inzaghi darà spazio a qualche seconda linea in questo finale di stagione, ma sempre con l’obiettivo di conquistare la vittoria. La sfida è in programma oggi, domenica 28 aprile alle ore 12:30. Diretta in streaming su Dazn.