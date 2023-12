Inter-Real Sociedad, Inzaghi oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

L’Inter, dopo aver staccato il pass per gli ottavi di finale, vuole conquistare il primo posto vincendo contro la Real Sociedad nel match valevole per la fase a gironi di Champions League 2022/2023. Il club meneghino ha intenzione di portare a casa i tre punti per assicurarsi il primato nel raggruppamento. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di lunedì 12 dicembre alle ore 15:00 per presentare questa importante partita. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.