Inter-Real Sociedad in tv: canale, orario e streaming Champions League 2023/2024

Alle 21:00 di martedì 12 dicembre l’Inter sfiderà la Real Sociedad a San Siro nel match che manderà in archivio il girone D di Champions League. Le due squadre sono già qualificate agli ottavi e si sfidano con in palio il primo posto del girone, che sulla carta potrebbe garantire un sorteggio più abbordabile a Nyon. L’Inter ha bisogno di vincere per guadagnare lo status di testa di serie. In questo momento è infatti la Real Sociedad ad avere la prima posizione, in virtù della miglior differenza reti complessiva: i baschi sono a +5 (7 fatti, 2 subiti), mentre l’Inter è a +3 (8 fatti, 5 subiti). Due risultati su tre per gli spagnoli, ma l’Inter può giocarsi la carta San Siro. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio (201) e Sky Sport (252) e Canale 5, oltre che in streaming su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity.