Inter-Monza, Inzaghi in conferenza stampa: canale, orario, tv e streaming

Alle 15:30 di oggi, venerdì 18 agosto Simone Inzaghi terrà la prima conferenza stampa stagionale alla vigilia di Inter-Monza, match della prima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Tanti i temi nell’attualità nerazzurra. Su tutti la partita di domani contro la sorpresa della scorsa stagione, il Monza di Palladino che spera di rifarsi in campionato dopo l’eliminazione a sorpresa dalla Coppa Italia per mano della Reggiana. Poi il mercato: gli acquisti già fatti, il caso Lukaku e i possibili obiettivi per le prossime settimane. Potrete seguire la conferenza di Simone Inzaghi in diretta su Inter TV, disponibile anche sulla piattaforma Dazn, oltre che sul canale Youtube della società nerazzurra. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale a partire dalle 15:30.

