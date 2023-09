Inter-Milan, Pioli in conferenza stampa: canale, orario e streaming

Alle 14:00 di venerdì 15 settembre Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa alla vigilia del derby di Milano contro l’Inter, in programma sabato alle 18:00 in occasione della quarta giornata di Serie A. Dopo l’allenamento di rifinitura al mattino, il tecnico rossonero affronterà i temi della vigilia. Su tutti la difesa, visto che Tomori è squalificato e Kalulu è in dubbio. Ma dove sarà trasmessa la conferenza? Potrete seguire le parole di Stefano Pioli su Milan TV, disponibile anche sulla piattaforma Dazn e sul canale Youtube della società rossonera. In alternativa, Sportface.it vi proporrà aggiornamenti in tempo reale nel corso della conferenza stampa.

