Inter-Juventus, programma e telecronisti Mediaset ritorno semifinale Coppa Italia 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Mediaset di Inter-Juventus, ritorno della semifinale di Coppa Italia 2022/2023. Al Meazza dopo il caos dell’andata si riparte dall’1-1 e in palio c’è la finale contro una tra Fiorentina e Cremonese, dunque occasione estremamente ghiotta per le due storiche rivali in questo derby d’Italia. Chi vincerà? Appuntamento fissato alle ore 21 di mercoledì 26 aprile.

Inter-Juventus sarà visibile su Canale 5 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero.