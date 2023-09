Il programma e i telecronisti su Dazn di Inter-Fiorentina, match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024. Al Meazza i nerazzurri sfidano i viola per restare a punteggio pieno, i toscani però hanno dimostrato di saper dare il meglio in questi palcoscenici. Appuntamento alle ore 18.30 di domenica 3 settembre, chi vincerà?

Inter-Fiorentina sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini e Dario Marcolin.