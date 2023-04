Inter-Fiorentina, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Inter-Fiorentina, match della ventottesima giornata di Serie A 2022/2023. I nerazzurri devono rialzare la testa in campionato viste le ultime pesanti sconfitte che hanno inficiato la corsa alla Champions, obiettivo che è un imperativo per i padroni di casa. Occhio ai viola, in grande risalita e a caccia di un’altra vittoria. Chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore 18 di sabato 1 aprile.

Inter-Fiorentina sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Dario Marcolin.