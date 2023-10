Inter-Bologna, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Inter-Bologna, match valido per l’ottava giornata di Serie A 2023/2024. Al Meazza i nerazzurri vogliono restare in vetta alla classifica e per farlo hanno bisogno di battere i rossoblu, squadra che non perde dalla prima giornata. Ma i nerazzurri, reduci dall’ottima vittoria in Champions, vorranno ripetersi in campionato. Chi vincerà? Si parte alle ore 15 di sabato 7 ottobre.

Inter-Bologna sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Ricky Buscaglia e Andrea Stramaccioni.