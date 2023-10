Ciclismo, Giro di Lombardia 2023 oggi in tv: orari e diretta streaming

Oggi è il giorno del Giro di Lombardia 2023, edizione numero 117 della “Classica delle foglie morte”. L’ultima Monumento dell’anno vedrà al via tanti big lungo i 238 chilometri da Como a Bergamo, che metteranno in palio una vittoria di assoluto prestigio. Tadej Pogacar cerca il tris consecutivo per entrare ufficialmente nella leggenda del Lombardia, mentre Primoz Roglic e Remco Evenepoel vogliono chiudere la stagione con il botto. Di seguito tutte le informazioni necessarie per seguire la corsa al meglio.

SEGUI IL LIVE

PERCORSO E ALTIMETRIA

ORARI, TV E STREAMING – La partenza della corsa dal chilometro zero è atteso alle ore 10:35, dopo la fase di trasferimento che prenderà il via alle 10:20. Gli organizzatori hanno programmato l’arrivo sul traguardo di Bergamo in un orario compreso tra le 16:40 e le 17:25, in base alle previsioni sulla media oraria tenuta dai corridori.Il Giro di Lombardia 2023 sarà trasmesso in diretta tv integrale sia da RaiSport e Rai2 che da Eurosport, con gli appassionati che potranno seguire l’ultima Monumento dell’anno anche in diretta streaming su RaiPlay, Discovery+, GCN+, Now Tv, Dazn e Sky Go. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, pagelle e tanto altro ancora.