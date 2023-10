F1 GP Qatar 2023, cambia il programma: introdotti 10 minuti di libere, partono in ritardo qualifiche Sprint

Cambia il programma per questa giornata di sabato del GP del Qatar di Formula 1, in scena sul circuito di Lusail. La FIA ha comunicato di aver apportato delle modifiche per quest’oggi: alle ore 15:00 andranno in scena 10 minuti di prove libere, con la Sprint Shootout che partirà con 20 minuti di ritardo rispetto all’orari originario, quindi alle 15.20. La decisione è stata motivata citando un problema relativo alle gomme. Dopo le analisi svolte ieri dalla Pirelli sono stati notati dei danni agli pneumatici e sono finito sotto accusa i cordoli del circuito. La FIA ha modificato i track limits delle curve 12 e 13, introducendo quei 10 minuti di libere in modo da consentire ai piloti di prendere confidenza con le modifiche.

La Federazione, però, ha anche annunciato che è pronta a modificare anche il programma per quanto riguarda la giornata di domani. “Dopo la Sprint si procederà a un’analisi approfondita degli pneumatici, per decidere se sia necessario prendere ulteriori provvedimenti in vista del Gran Premio – si legge nel comunicato ufficiale -. Se il problema persistesse, per motivi di sicurezza prenderemo le seguenti decisioni: la vita degli pneumatici non deve essere superiore a 20 per quelli nuovi usati in gara. Questo numero salirà a 22 per gli pneumatici usati montati in gara, per tenere conto dei giri di in/out in qualifica. Tutti i piloti saranno obbligati a svolgere almeno tre soste ai box per il cambio gomme durante la gara. Pirelli e la FIA svolgeranno ricerche e simulazioni approfondite per stabilire con assoluta certezza le ragioni alla base di questo problema e lavorare a soluzioni per evitarlo in futuro“.