Inter-Bologna oggi in tv: canale, orario e streaming ottava giornata Serie A 2023/2024

Alle 15:00 di sabato 7 ottobre Inter e Bologna scenderanno in campo a San Siro in occasione dell’ottava giornata di Serie A 2023/2024. Si sfidano in questa partita le due formazioni che hanno subito meno gol nella Serie A 2023/24: Inzaghi ne ha subite tre, Motta una in più. Questi due club sono anche tra le cinque squadre che hanno subito meno tiri nello specchio in questo campionato: l’Inter (18, più solo del Napoli a 16) e il Bologna (22, come il Genoa – dietro anche alla Roma a 19). La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.