Inseguimento maschile Canmore 2024 biathlon oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire l’inseguimento maschile di Canmore 2024, gara sulla distanza dei 12.5 km valevole per l’ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di biathlon. Tommaso Giacomel sogna il secondo podio consecutivo dopo lo splendido secondo posto ottenuto nella prova sprint. Il suo avversario numero uno, però, è il fenomeno norvegese Johannes Thingnes Boe, che sembra avere tutte le intenzioni di portarsi a casa sia la Sfera di Cristallo sia il trofeo di specialità. Mettono paura al giovane azzurro anche il fratello Tarjei Boe, l’altro norvegese Johannes Dale-Skjevdaal, i transalpini Emilien Jacquelin ed Eric Perrot, gli svedesi Sebastian Samuelsson e Jesper Nelin e i tedeschi Philipp Nawrath e Justus Strelow. In casa Italia possono ambire ad un piazzamento di rilievo anche Lukas Hofer ed Elia Zeni, che hanno confermato in pieno i progressi delle ultime settimane. Sono costretti ad una dura rincorsa, invece, sia Didier Bionaz sia Patrick Braunhofer, riusciti a rientrare tra i primi sessanta nella sprint ma ben lontani dalle posizioni di vertice.

L’inseguimento maschile di Canmore 2024 è in programma nella giornata di oggi (sabato 16 marzo), con inizio fissato a partire dalle ore 22.10 italiane. La diretta televisiva è affidata a Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky). Prevista anche una diretta streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e Eurovision Sports Live. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la terzultima prova del fine settimana canadese di Coppa del Mondo, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le principali protagoniste.