Inghilterra-Portogallo oggi in tv: data, orario e diretta streaming Europei U21 2023

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Inghilterra-Portogallo, match valevole per i quarti di finale degli Europei Under 21 2023. La compagine britannica ha conquistato il primo posto nel proprio girone ottenendo il punteggio pieno e adesso vuole proseguire su questa strada tentando di conquistare il titolo. La squadra lusitana, dal suo canto, ha centrato i quarti soltanto all’ultima giornata e ora spera di cambiare marcia. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 2 luglio alle ore 18:00; la diretta televisiva sarà affidata a Rai Sport, mentre lo streaming a RaiPlay.

LA DIRETTA

LA GUIDA COMPLETA

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI

RISULTATI E CLASSIFICHE

IL REGOLAMENTO