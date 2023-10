Inghilterra-Italia, boom di ascolti su Rai Uno: 8.368.000 spettatori e 38% di share

Boom di ascolti per la Nazionale su Rai Uno. Sono 8.368.000 i telespettatori che hanno seguito Inghilterra-Italia, la sfida di Wembley valida per le qualificazioni a Euro 2024 trasmessa su Rai Uno. Lo share è del 37.9% e ha ovviamente monopolizzato la prima serata. La sfida con Malta di sabato sera (avversaria meno quotata e serata sfavorevole per via del weekend) era stata invece seguita da 5.658.000 telespettatori, con uno share del 31.2%.