Inghilterra-Brasile oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Amichevole 2024

Il canale, l’orario e tutte le indicazioni per vedere in diretta Inghilterra-Brasile, amichevole in programma a Wembley. Momento di forma pessimo per la Selecao, che ha perso le ultime tre partite (valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026) e non vince addirittura dallo scorso settembre. Se la passa meglio invece l’Inghilterra di Southgate, qualificata ai prossimi Europei e imbattuta dal 2022. L’appuntamento con Inghilterra-Brasile è fissato alle ore 20:00 di sabato 23 marzo: la partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e in streaming su SkyGo e NOW per gli abbonati. Telecronaca affidata a Nicola Roggero.