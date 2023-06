Indonesia-Argentina oggi in tv: orario, canale e diretta streaming amichevole 2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Indonesia e Argentina, valevole come amichevole in questo turno internazionale. Prosegue il tour asiatico dei Campioni del Mondo in carica, nei giorni scorsi vincenti in Cina contro l’Australia per 2-0. C’è da continuare una striscia aperta di ben nove successi di fila per la nazionale albiceleste tra competizioni ufficiali e non. Si tratta della prima volta che queste due squadre si affrontano nella loro storia. La sfida è in programma oggi, lunedì 19 giugno alle 14:30. Diretta su Sportitalia, sia in tv che in streaming.