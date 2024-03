Individuale maschile Oslo 2024 biathlon oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire l’individuale maschile di Oslo 2024, gara sulla distanza dei 20 km valevole per la terzultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di biathlon. L’Italia si affida al quintetto formato da Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer ed Elia Zeni. La lunghezza e la durezza della prova favoriscono ancora di più la Norvegia padrona di casa, che può contare su campionissimi del calibro di Johannes Thingnes Boe, Tarjei Boe, Sturla Holm Laegreid, Endre Stroemsheim, Vetle Sjaastad Christiansen e Johannes Dale Skjevdal. Nella storica Holmenkollen Ski Arena proveranno a rovinare la festa, tra gli altri, gli svedesi Martin Ponsiluoma e Sebastian Samuelsson e i tedeschi Benedikt Doll, Philipp Nawrath, Justus Strelow, Johannes Kuehn e Roman Rees. Massima attenzione, inoltre, anche sui transalpini Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin, Fabien Claude, Eric Perrot e Antonin Guigonnat, pronti a sfruttare qualche passo falso dei grandi favoriti per provare ad inserirsi nella contesa per il podio.

L’individuale maschile di Oslo 2024 è in programma nella giornata di oggi (venerdì 1° marzo), con inizio fissato alle ore 15.30. La diretta televisiva è affidata a Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky). Prevista anche una diretta streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e Eurovision Sports Live. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la seconda prova del fine settimana scandinavo di Coppa del Mondo, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.