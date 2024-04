Indiana Pacers-Milwaukee Bucks oggi in tv: canale, orario e diretta streaming gara-4 playoffs NBA 2024

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Indiana Pacers-Milwaukee Bucks, gara-4 del primo turno dei playoffs NBA 2023/2024. Haliburton e compagni conducono 2-1 nella serie e vanno a caccia della terza vittoria per mettere un punto esclamativo e garantirsi almeno un match point in casa. Situazione molto complicata in casa Milwaukee per via dei problemi fisici di Antetokounmpo e Lillard; proverà a compensare Middleton, che già in gara-4 ha messo a referto ben 42 punti, ma a scendere in campo con i favori del pronostico – anche in maniera piuttosto netta – saranno i Pacers. La palla a due è prevista oggi, all’01:00 italiana della notte tra domenica 28 e lunedì 29 aprile. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Indiana-Milwaukee dei playoff di Nba.

RISULTATI PLAYOFFS

IL TABELLONE DEI PLAYOFFS

PROGRAMMA TV DEI PLAYOFFS

STREAMING E TV – Gara-4 tra Indiana e Milwaukee sarà visibile in diretta in streaming su NBA League Pass. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con aggiornamenti, la cronaca al termine della partita e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla di questi playoffs.