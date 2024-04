Il tennis catalizza il 22% degli ascolti complessivi di Sky Sport: appeal cresciuto del 135%

Il tennis catalizza il 22% degli ascolti di Sky Sport, con un appeal cresciuto del 135% in un anno. È solo uno dei dati emersi nella stagione da record per Sky Tennis. La stagione tennistica 2024 sull’emittente copre tutti i 12 mesi dell’anno con uno spettacolo che comprende tutti i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000, gli ATP 500 e 250, oltre ai WTA 500 e 250, il magico appuntamento con Wimbledon (1°-14 luglio), le fasi finali di Davis Cup con il Group Stage a Bologna, Valencia, Zhuahi e Manchester (10-15 settembre) e le Finals 8 a Malaga (19-24 novembre), le Nitto ATP Finals di Torino (10-17 novembre), le WTA Finals (2-9 novembre) e le Next Gen ATP Finals presentate da PIF (18-22 dicembre). Senza dimenticare i tornei trasmessi da Eurosport: il Roland Garros (26 maggio-9 giugno), la Laver Cup (20-22 settembre) e i match dei Giochi Olimpici di Parigi (26 luglio-11 agosto) grazie all’accordo con Warner Bros. Discovery: ai due canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 si aggiungeranno 8 nuovi canali interamente dedicati all’evento, di cui uno in 4K. Il canale Eurosport 4K si accenderà già il 26 maggio per il Roland Garros e resterà attivo per le due settimane del torneo. Infine, dopo essere stato il primo broadcaster italiano a trasmettere le sfide dei tornei internazionali di padel (a partire dal 2019), Sky si conferma punto di riferimento anche per questo sport, sempre più amato e popolare. Su Sky e in streaming su NOW, infatti, in onda le sfide del prestigioso circuito professionistico Premier Padel, compresi i tre tornei italiani: il Major di Roma (17-23 giugno), il P1 di Milano (2-8 dicembre) e il P2 di Genova (15-21 luglio).

Intanto, i numeri sono da record. Sul solo canale dedicato Sky Sport Tennis i contatti unici giornalieri sono sostanzialmente raddoppiati (+87%) rispetto allo stesso periodo del 2023, arrivando durante i tornei a quota 665 mila. Una settimana di tennis raccoglie in media davanti alla tv 1 milione 883 mila spettatori unici, +67% rispetto a un anno fa. Molto alti soprattutto i numeri degli spettatori unici giornalieri dei tre ATP Masters 1000 disputati finora: 3,4 milioni per Indian Wells, 4,3 milioni per Miami e 3,7 milioni per Monte-Carlo. Inoltre, sono sempre del 2024 ben 3 dei 6 match di tennis più visti di sempre nella storia di Sky: la finale del Masters 1000 di Miami tra Sinner e Dimitrov e le semifinali dei Masters 1000 di Monte-Carlo (Sinner-Tsitsipas) e Miami (Sinner-Medvedev). In classifica si trovano rispettivamente al 2°, al 5° e al 6° posto.