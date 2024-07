Hull City-Fiorentina oggi in tv: data, orario e diretta streaming, Amichevole 2024

Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Hull City-Fiorentina, match valevole per l’amichevole precampionato estiva in vista della nuova stagione 2024/2025. Dopo il doppio test contro Bolton e Preston, in cui sono arrivate un pareggio ed una sconfitta, gli uomini guidati da mister Raffaele Palladino sono pronti a tornare in campo per affrontare un altro club inglese. Questa volta, però, per la formazione viola sarà importante anche fare risultato per interrompere la serie negativa.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

Hull City-Fiorentina, come seguire il match

La compagine toscana sta lavorando per arrivare al meglio all’inizio del campionato di Serie A e, soprattutto, ai playoff di Conference League che rappresenteranno il primo vero turning point della stagione. La partita andrà in scena alle ore 20:45 di martedì 30 luglio e sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Dazn; la medesima emittente garantirà anche il servizio streaming tramite la propria app. Sportface.it seguirà l’evento in diretta con un live testuale e fornirà diversi approfondimenti sulla sfida.