Honved-Ojodu City oggi in tv: data, orario e diretta streaming Viareggio Cup 2024

Ecco tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Honved-Ojodu City, match valevole per i quarti di finale della Viareggio Cup 2024. E’ arrivato il momento di entrare nel vivo di una delle competizioni giovanili più prestigiose del mondo. Le squadre rimaste in corsa per il titolo sono soltanto otto e cercheranno di darsi battaglia fino alla fine per portarsi a casa la vittoria finale. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 22 febbraio alle ore 15:00 e al momento non è prevista una copertura televisiva, ma Sportface.it fornirà una diretta testuale con costanti aggiornamenti in tempo reale.