Hellas Verona-Bologna oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Hellas Verona e Bologna, valevole per la quarta giornata di Serie A 2023/2024. Questo turno di campionato si chiude con un match intrigante tra due delle squadre che si sono meglio comportate nel corso di quest’inizio. L’Hellas ha ottenuto due vittorie su tre partita con Marco Baroni al timone, mentre il Bologna è a quota quattro punti dopo aver ottenuto contro il Cagliari il primo successo. La sfida è in programma oggi, lunedì 18 setttembre alle ore 20:45 al Bentegodi di Verona. Diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su Dazn, NOW e Sky Go.