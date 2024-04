Gubbio-Rimini in tv: data, orario e diretta streaming playoff Serie C 2023/2024

Gubbio-Rimini sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming del match valido per il primo turno della fase dei gironi dei playoff di Serie C 2023/2024. Nella prima gara della post season interna al girone B, la quinta classificata, la formazione umbra, sfida i romagnoli che sono arrivati decimi: per i padroni di casa due vantaggi, non solo quello di giocare al Barbetti, ma anche la chance di qualificarsi sia con una vittoria che con un pareggio al 90′. Il regolamento, infatti, non prevede supplementari o rigori, vale a dire che per avanzare al secondo turno gli ospiti devono necessariamente vincere. Appuntamento fissato per sabato 4 o domenica 5 maggio, orario da definire: la programmazione sarà comunicata dalla Lega Pro nella giornata di lunedì 29 aprile e vi aggiorneremo in modo tempestivo. Diretta tv sui canali Sky Sport, streaming su Sky Go e anche su NOW. Se la partita si giocherà sabato alle ore 18, possibile diretta in chiaro anche su Rai Sport.