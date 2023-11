Gran Bretagna-Serbia in tv: orario, canale e diretta streaming quarti Coppa Davis 2023

La Gran Bretagna se la vedrà contro la Serbia nell’ultimo quarto di finale della Coppa Davis 2023, in programma a Malaga dal 21 al 26 novembre. Novak Djokovic vuole riportare l’Insalatiera a Belgrado e proverà a trascinare i suoi nell’ultimo appuntamento stagionale. Dall’altro lato della rete non troverà Andy Murray, che ha dato forfait a causa di un infortunio alla spalla. Toccherà presmubilmente a Cameron Norrie e Jack Draper, quest’ultimo in grande forma nelle ultime settimane, riuscire a tentare il colpaccio. In palio per chi vince, la semifinale contro la vincente di Italia-Olanda.

FINALS COPPA DAVIS 2023: IL CALENDARIO

L’incontro tra Serbia e Gran Bretagna è in programma giovedì 23 novembre a partire dalle ore 16:00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora le Finals della Coppa Davis 2023 mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). L’evento potrà essere seguito quotidianamente anche sulla Rai, che seguirà le sfide attraverso i suoi canali Rai Sport e Rai Due, oltre che in streaming gratuito su RaiPlay. Sarà inoltre possibile seguire le Finals di Coppa Davis in streaming mediante le piattaforme Sky Go (se abbonati Sky), NOW (previo abbonamento) e SuperTennix (tramite abbonamento o gratis se tesserati FITP). L’emittente Supertennis potrà proporre, invece, solo differite degli incontri. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il confronto, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.