Golf, Rolex Grand Final: tre italiani in gara a Maiorca. Diretta su Sky e NOW
Da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre il gran finale della Road to Mallorca sul percorso di Alcanada. In palio 20 carte per il DP World Tour 2026.
Si chiude la stagione della Road to Mallorca con il Rolex Grand Final supported by The R&A, appuntamento decisivo del golf europeo. Da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre, il Club de Golf Alcanada di Port d’Alcúdia, a Maiorca, ospiterà l’evento che mette in palio le venti carte per il DP World Tour 2026 destinate ai migliori della classifica.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
L’Italia sarà rappresentata da tre giocatori: Renato Paratore, Filippo Celli e Stefano Mazzoli, tutti pronti a giocarsi le proprie chance nel prestigioso torneo conclusivo.
La copertura televisiva sarà completa su Sky Sport Golf e in streaming su NOW:
Giovedì 30 ottobre: diretta dalle 12 alle 17
Venerdì 31 ottobre: diretta dalle 12 alle 17
Sabato 1° novembre: diretta dalle 12 alle 17
Domenica 2 novembre: diretta dalle 11.30 alle 16.30
Un appuntamento che promette spettacolo, con i migliori giovani talenti europei a caccia della promozione nel massimo circuito continentale.