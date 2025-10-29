Da giovedì 30 ottobre a sabato 1° novembre al Newgiza Sports Club il “CIB Newgiza Premier Padel P2”. Diretta su Sky e NOW con finali sabato pomeriggio.

Il Premier Padel 2025 fa tappa in Egitto. Al Newgiza Sports Club di New Giza, da giovedì 30 ottobre a sabato 1° novembre, si disputa il CIB Newgiza Premier Padel P2, nuovo appuntamento internazionale del circuito.

Grande attesa per i protagonisti: tra gli uomini tornano in campo Chingotto/Galán, coppia vincitrice del recente OYSHO Milano Premier Padel P1, mentre nel tabellone femminile spiccano Ustero/Araújo.

L’evento sarà trasmesso integralmente da Sky e in streaming su NOW. Giovedì 30 ottobre spazio ai quarti di finale, in onda dalle 9 alle 22 su Sky Sport Arena, con le telecronache di Gaia Brunelli, Nicolò Cotto, Stefano De Grandis, Saverio Palmieri, Emiliano Pozzoni ed Emiliano Siciliani.

Venerdì 31 ottobre sarà la volta delle semifinali, in diretta dalle 13 alle 21 su Sky Sport Arena, con le voci di Alessandro Lupi, Saverio Palmieri, Emiliano Pozzoni e Nicolò Cotto.

Gran finale sabato 1° novembre: la finale femminile alle 15.30 e la finale maschile alle 17.30, entrambe su Sky Sport Mix e NOW, con telecronache affidate ad Alessandro Lupi e Mauricio Algarra.

La programmazione del ‘CIB NEWGIZA Premier Padel P2’ su Sky e in streaming su NOW

Giovedì 30 ottobre

Quarti di finale

dalle 9 alle 22 su Sky Sport Arena e NOW

Venerdì 31 ottobre

Semifinali

dalle 13 alle 21 su Sky Sport Arena e NOW

Sabato 1° novembre

Finale femminile

dalle 15.30 su Sky Sport Mix e NOW

Finale maschile

dalle 17.30 su Sky Sport Mix e NOW