Giugliano-Casertana oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Giugliano-Casertana sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la trentasettesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. La quarta in classifica crede ancora al terzo posto e scende in campo, nel derby campano, allo stadio Alberto De Cristofaro contro i padroni di casa che devono difendere il settimo posto nei playoff già ormai ottenuti. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento alle ore 20 di domenica 21 aprile, diretta tv su Sky Sport 256, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.