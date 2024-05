Giro d’Italia 2024, quindicesima tappa Manerba del Garda-Livigno: data, orari, diretta tv e streaming

La seconda settimana del Giro d’Italia 2024 si chiude domenica 19 maggio con la quindicesima tappa, lunga 222 chilometri da Manerba del Garda a Livigno. Un vero e proprio tappone, con ben 5400 metri di dislivello e un finale tutto da vivere visto che i corridori negli ultimi 70 km dovranno scalare il Mortirolo, il Foscagno e la salita conclusiva verso il Mottolino. Una giornata destinata a segnare la classifica, alla vigilia del secondo e ultimo giorno di riposo.

GIRO D’ITALIA 2024: IL CALENDARIO COMPLETO

ORARI, TV E STREAMING – Il gruppo partirà dal chilometro zero alle ore 10:40, dopo la fase di trasferimento, mentre l’arrivo ai 2385 metri di quota del traguardo di Livigno è atteso tra le 16:45 e le 17:40 in base alle previsioni degli organizzatori sulla media oraria tenuta dai corridori. La corsa sarà trasmessa in diretta tv integrale in chiaro sulle reti Rai, con collegamento fin dalle 9:50 per “Aspettando il Giro” su RaiSport. Quest’ultima poi trasmetterà anche “Prima diretta” per seguire la partenza e la prima parte della frazione numero 15, ma alle 14:00 si passerà su Rai 2 per entrare nel vivo con “Giro in diretta” e “Giro all’arrivo”. Al termine della giornata spazio anche all’immancabile “Processo alla tappa”. Il tutto senza dimenticare che la diretta tv integrale è a disposizione anche su Eurosport, mentre la diretta streaming è disponibile su RaiPlay, Discovery+, Dazn, Now e Sky Go. Sportface.it vi racconterà il Giro 2024 giorno dopo giorno con aggiornamenti, classifiche, video e tanto altro ancora.