Giro d’Italia 2024, decima tappa Pompei-Cusano Mutri: data, orari, diretta tv e streaming

Dopo il primo giorno di riposo, il Giro d’Italia 2024 riprende con la decima tappa che martedì 14 maggio porta la Corsa Rosa da Pompei a Cusano Mutri dopo 142 chilometri. Più precisamente l’arrivo sarà posto a Bocca della Selva, a 1392 metri sul livello del mare. Un arrivo in salita non durissimo, ma comunque insidioso vista la vicinanza con il giorno di riposo e il fatto che negli ultimi 50 km gran parte della strada tende comunque a salire. Di seguito tutte le informazioni utili per seguire la tappa.

GIRO D’ITALIA 2024: IL CALENDARIO COMPLETO

ORARI, TV E STREAMING – Il gruppo scatterà dal chilometro zero alle ore 13:15, dopo le operazioni di trasferimento, con l’arrivo a Bocca della Selva che è stato programmato dagli organizzatori tra le 16:55 e le 17:30 in base alle previsioni sulla media oraria della corsa. La decima tappa sarà trasmessa integralmente in diretta tv in chiaro sulle reti Rai: primo collegamento su RaiSport già alle 12:20 con “Anteprima Giro”, cui seguirà “Prima diretta” per le prime fasi di corsa. Alle ore 14:00 poi si passa su Rai 2 per “Giro in diretta” e “Giro all’arrivo”, per poi arrivare al classico appuntamento con il “Processo alla tappa” con commenti, analisi e interviste ai protagonisti di giornata. Il tutto senza dimenticare che la diretta tv integrale è anche su Eurosport, mentre la diretta streaming è garantita grazie a RaiPlay, Discovery+, Now, Dazn e Sky Go. Sportface.it vi racconterà il Giro d’Italia 2024 in tempo reale tramite aggiornamenti, classifiche, dirette, video e molto altro ancora.