Gigante-Zeppieri oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2024

Matteo Gigante se la vedrà contro Giulio Zeppieri nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2024, torneo di scena sui campi in terra battuta del Foro Italico. Uno dei due derby azzurri in quel di Roma metterà di fronte i due giovani entrati in tabellone grazie a una wild card che gli è stata concessa dagli organizzatori. Entrambi stanno vivendo una stagione positiva, con la differenza che Gigante ha brillato prevalentemente a livello Challenger, mentre Zeppieri ha avuto un exploit all’Australian Open, flirtando per un periodo con l’ingresso in top 100. Tra i due è leggermente più in forma Gigante, ma il match si preannuncia piuttosto equilibrato, con Giulio di poco favorito secondo i bookmakers. Non ci sono precedenti tra i due azzurri.

Gigante e Zeppieri scenderanno in campo oggi (mercoledì 8 maggio). I due giocatori sono pianificati come quinto e ultimo incontro della giornata sul Grand Stand dalle ore 11.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutte le altre sfide ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match tra Gigante e Zeppieri, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.