Giana Erminio-Pro Vercelli oggi in tv: data, orario e diretta streaming playoff Serie C 2023/2024

Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Giana Erminio-Pro Vercelli, match valevole per il primo turno dei playoff del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine nerazzurra è stata autrice di una grandissima stagione e adesso vuole confermarsi come rivelazione anche nella post season, dove in palio c’è qualcosa di ancora più importante. La formazione piemontese, dal suo canto, non ha disputato un campionato eccezionale, ma vuole provare a rimescolare le carte proprio sul più bello. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 7 maggio alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 256.

