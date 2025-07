La Nazionale Under 16 di volley femminile ha battuto a Tirana i padroni di casa dell’Albania ai Campionati Europei di categoria, ottenendo la settima vittoria consecutiva nella competizione.

Non si ferma la corsa della Nazionale Under 16 femminile ai Campionati Europei di categoria.

Le azzurrine, infatti, oggi a Tirana hanno conquistato la settima vittoria consecutiva nella manifestazione continentale, superando con un netto 3-0 (25-16, 25-10, 25-5) le padrone di casa dell’Albania.

Sette vittorie su sette, 21 punti in classifica, 21 set vinti e solo 4 persi: con questi numeri l’Italia, già certa del passaggio in semifinale (risultato ottenuto ieri dopo il successo contro la Spagna, chiude la fase a gironi al primo posto e da imbattuta.

Le ragazze del tecnico Monica Cresta affronteranno, adesso, la Turchia in semifinale, in programma sabato 12 luglio alle ore 16. La giovane nazionale oggi godrà di una giornata di riposo dalle gare, utile per ricaricare le batterie e preparare al meglio la fase finale della rassegna continentale.

Le azzurrine, ieri pomeriggio, sono apparse superiori in tutti i fondamentali, imponendosi in un match a senso unico. Top scorer della gara Beatrice Zannese con 14 punti.

La partita

Il set si è aperto con un sostanziale equilibrio tra le due formazioni (8-8), ma da quel momento l’Italia ha preso in mano il gioco, costruendo il primo allungo (16-12). Padrona del campo, la nazionale tricolore ha continuato a spingere fino a chiudere il parziale senza difficoltà sul 25-16.

Secondo parziale proseguito come si è concluso il primo con le azzurrine costantemente avanti + 5 (10-5). La nazionale di Cresta ha continuato a spingere forte con le sue schiacciatrici e le albanesi sono sprofondate indietro (22-10). Nel finale l’ace vincente Bianchin ha fissato il punteggio sul 25-10. 2-0 tra Italia e Albania.

Nel terzo e ultimo parziale, l’Italia ha subito approcciato nel migliore dei modi e fatto la voce grossa (5-1). Le azzurrine nelle fasi successive non hanno conosciuto alcuna flessione (11-3) e hanno chiuso dopo 16 minuti i conti sul (25-5).

IL TABELLINO



ITALIA-ALBANIA 3-0 (25-16, 25-10, 25-5)

ITALIA: Crotta 3, Martinengo 8, Fioretti 6, Gaye 2, Zannese 14, Pettiti 11, Simenov (L), Citelli, Uwadae 8, Jakic 2, Bianchin 2, Saltarel 5. N.e. Sonego, Borello. All. Cresta

ALBANIA: Lisi 1, Gjini 2, Lleshi 2, Gramo 2, Sharra 2, Mullalli 3, Kolmarkaj (L). Brojoviq 1, Xhusca, Alliaj 1, Biba, Fishta. N.e: Cela, Qyra. All. Kolaj

Arbitri: Kozic (BIH), Deneri (Tur)

Durata: 21’,19, 16’

Italia: a 17, bs 7, mv 7, et 17

Albania: a1 , bs 4, mv 1, et 14

POOL I (Albania): Italia, Albania, Bulgaria, Francia, Lituania, Polonia, Spagna, Ucraina.