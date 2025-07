La Nazionale italiana di basket femminile Under 18 è stata nettamente battuta dalla Francia (34-72) e sabato tornerà in campo per la semifinale del girone che assegna i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto.

Le Azzurre della Nazionale italiana di basket femminile under 18 sono state nettamente battute dalla Francia (34-72) e sabato tornano in campo per la semifinale del girone che assegna i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto. L’avversaria sarà la Serbia (ore 15.00, Live YouTube FIBA). Già in semifinale Belgio e Finlandia, che si affronteranno sabato, mentre la Francia affronterà le padrone di casa della Spagna.

La miglior marcatrice Azzurra è stata Emma Giacchetti con 7 punti.

La partita ha avuto pochissima storia, nel primo quarto la Francia ha segnato quattro triple consecutive e scavato subito un solco molto profondo tra le due squadre. Col passare dei minuti il divario si è progressivamente ampliato fino al -38. Uno scarto simile (-32) a quello accusato dalle Azzurre lo scorso anno nel Quarto di finale al Mondiale Under 17 di Leon (Messico), sempre contro le transalpine.

Francia-Italia 72-34 (27-8, 15-11, 12-11, 18-4)

Francia: Rousseliere* (0/1 da tre), Simplot* (0/1, 0/1), Broliron 15 (2/3, 3/5), Nguinabe, Bentoumi 6 (1/2, 0/1), Tournabize* 15 (7/11, 0/1), Loubens 6 (3/5, 0/5), Otto* 4 (2/5), Leray* 15 (3/4, 3/6), Greusard (0/1, 0/1), Dalstra 6 (2/4), Zounia 5 (1/3, 1/1). All: Bourdeau.

Italia: Giacchetti* 7 (0/4, 1/4), Ostoni 6 (0/1, 2/8), Baldassarre* 5 (1/2, 0/4), Gorini 5 (0/4, 1/7), Hassan* 4 (2/7, 0/2), Cerè* (0/2), D’Este (0/1), Pirozzi (0/2), Torresani (0/1), Zanetti 6 (2/6), Obaseki* 1 (0/2), Appetiti (0/3 da tre). All: Andreoli.

Arbitri: Suzana Vujicic (Montenegro), Hrvoje Cavar (Bosnia), Andžej Urbanovič (Lituania).