Germania-Ucraina oggi in tv: canale, orario e streaming amichevole pre-Euro2024

Tutto pronto per Germania-Ucraina, match amichevole in programma alle 20:45 di oggi, lunedì 3 giugno nella cornice del Max-Morlock-Stadion di Nuremberg. Un test di preparazione per le due squadre, entrambe qualificate alla fase finale dell’Europeo al via il prossimo 14 giugno. La Germania, nazionale ospitante, vuole nuove risposte incoraggianti da parte dei suoi giocatori dopo le belle vittorie su Olanda e Francia negli ultimi impegni. L’Ucraina ha staccato il pass per il torneo grazie allo spareggio e ora sogna di stupire in un girone che la vedrà affrontare Slovacchia, Belgio e Romania.

Un girone tutt’altro che impossibile per Mudryk e compagni, che ha eliminato l’Islanda con un gol proprio del fantasista del Chelsea. Occhi puntati in casa Germania su Toni Kroos, che si prepara a dare l’addio al calcio con l’Europeo in casa. Una responsabilità in più per Nagelsmann, in quella che è la quattordicesima partecipazione europea dei tedeschi. Non si è qualificata per le prime tre edizioni (1960, 1964 e 1968), ma da allora non ha più mancato una fase finale. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva tv su Sky Sport Uno e in streaming su NOW con telecronaca di Riccardo Gentile.

DATA: Lunedì 3 giugno

ORARIO: 20:45

TV e STREAMING: Sky Sport Uno e NOW