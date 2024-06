Germania-Danimarca in tv: programma, orario e diretta ottavi di finale Euro 2024

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Germania-Danimarca, sfida valida per gli ottavi di finale di Euro 2024. Dopo una fase a gironi a dir poco entusiasmante con verdetti incerti fino all’ultimissimo secondo, la competizione prosegue con la fase ad eliminazione diretta. La Nazionale padrona di casa ha chiuso al primo posto il girone A dopo aver rischiato di essere scavalcata dalla Svizzera, venendo salvata, infine, dal gol di Fullkrug in pieno recupero. La Danimarca, invece, è passata grazie al ranking, considerando che, in maniera clamorosa, la Nazionale di Eriksen era alla pari in ogni statistica (punti, differenza reti, cartellini gialli9 con la Slovenia. Ora si riparte da zero, e trattandosi di una gara secca ogni esito è possibile: chi passerà ai quarti? Il fischio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di sabato 29 giugno. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Germania-Danimarca, sfida valida per gli ottavi di finale di Euro 2024

TABELLONE OTTAVI DI FINALE

PROGRAMMA E ORARI OTTAVI DI FINALE

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv e in chiaro su Rai 1, oltre che su satellite su Sky Sport e in streaming su Rai Play, Sky Go e Now Tv. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la diretta testuale, la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.