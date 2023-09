Genoa-Napoli oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2023/2024

Alle 20:45 di oggi, sabato 16 settembre toccherà a Genoa e Napoli scendere in campo in occasione della quarta giornata di Serie A 2023/2024. In trasferta lo stadio in cui il Napoli ha ottenuto più successi in Serie A dal suo ritorno nella competizione (2007/08) è il Luigi Ferraris di Genova. La squadra di Rudi Garcia, dopo la sconfitta con la Lazio prima della sosta, proverà a confermarsi. La partita sarà trasmessa in diretta Sky e Dazn, oltre che su NOW e Sky Go in streaming. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.