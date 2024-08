Genoa-Monaco oggi in tv: canale, orario e streaming amichevole 2024

Alle 11:00 di domenica 4 agosto Genoa e Monaco scenderanno in campo in occasione della quarta amichevole precampionato della squadra di Alberto Gilardino. Prima dell’esordio stagionale ufficiale, in Coppa Italia contro la Reggiana (9 agosto), il tecnico rossoblù spera di avere buone indicazioni sul piano del gioco e della condizione fisica. Dopo aver affrontato il Feyenoord e prima di volare in Spagna per sfidare il Barça per il Trofeo Joan Gamper, l’AS Monaco di Adi Hütter invece spera di fare bella figura al Performance Center davanti ai suoi tifosi, visto che l’accesso all’impianto sarà consentito solo per gli abbonati del club di casa.

SEGUI LA DIRETTA

Le due squadre si sfidarono anche nella scorsa stagione e fu di buon auspicio per il campionato delle due formazioni: il Genoa ha ottenuto una salvezza che definire tranquilla è poco, mentre il Monaco si è qualificato per la Champions League. Curiosità per i nuovi acquisti. A partire da Gollini, pronto a difendere i pali del club rossoblù. Davanti ci sarà una squadra che è già avanti nella preparazione. Non è stata comunicata la diretta tv o streaming dell’evento, ma è probabile che le due società decidano di trasmettere il match amichevole sui propri canali social.

DATA: Domenica 4 giugno

ORARIO: 11:00

TV e STREAMING: Non comunicato