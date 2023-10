Genoa-Milan, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Genoa-Milan, match valido per l’ottava giornata di Serie A 2023/2024. Al Ferraris i rossoblu vogliono ottenere un’altra vittoria contro una big e i rossoneri invece, reduci dallo 0-0 in Champions, hanno necessità di trovare i tre punti per chiudere in testa alla classifica questo mini-ciclo prima della sosta per le nazionali. Fischio d’inizio alle ore 20.45 di sabato 7 ottobre.

Genoa-Milan sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini e Massimo Gobbi e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani.