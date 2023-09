Genk-Fiorentina oggi in tv: canale, orario e streaming Conference League 2023/2024

Alle 18:45 di oggi, giovedì 21 settembre toccherà alla Fiorentina scendere in campo in occasione della prima giornata di Conference League 2023/2024. Prima avversaria è il Genk alla Cegeka Arena, dove ad arbitrare sarà Stephanie Frappart. La squadra viola di Vincenzo Italiano cerca i tre punti in quello che sulla carta è l’impegno più difficile del girone. L’obiettivo per Nico Gonzalez e compagni è il primo posto del gruppo, ma servirà una buona partenza in Belgio contro Paintsil e compagni. La diretta tv sarà assicurata da DAZN, Sky Sport Arena (numero 204) e Sky Sport (numero 253 satellite). Streaming disponibile anche su Sky Go e NOW.