Latina-Casertana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Latina-Casertana, match valevole per la quarta giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione nerazzurra, dopo un ottimo avvio di stagione, vuole proseguire su questa strada in modo tale da inserirsi nella lotta per la promozione diretta in Serie B. La formazione ospite, invece, arriva da un ottimo pareggio a reti bianche con il Benevento e spera di portare a casa altri punti anche in questa sfida. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 21 settembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 259.

