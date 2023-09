Genk-Fiorentina, Italiano oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

La Fiorentina, dopo la bella vittoria ottenuta ai danni dell’Atalanta, si prepara a proseguire il proprio cammino europeo contro il Genk nel match valevole per la fase a gironi della Conference League 2022/2023. La formazione viola dopo aver conquistato la finale nella scorsa stagione, ha intenzione di provare a ripetersi ma con un finale differente. Il tecnico viola Vincenzo Italiano alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di mercoledì 20 settembre alle ore 18:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

SEGUI LA DIRETTA