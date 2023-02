Gelbison-Messina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Gelbison-Messina, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa, reduci da tre pareggi consecutivi, vogliono tornare al successo per tenersi distanti dalla zona retrocessione. I giallorossi, dal loro canto, non vincono da tre turni ed hanno un assoluto bisogno dei tre punti per abbandonare le ultime posizioni della classifica. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 12 febbraio alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

