Vis Pesaro-Rimini oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Vis Pesaro-Rimini sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni sul canale, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming del match di Serie C 2022/2023. Appuntamento alle ore 14.30 di domenica 12 febbraio per lo scontro che mette di fronte la decima e la quattordicesima in classifica, separate da ben nove punti e al momento in lotta per obiettivi diametralmente opposti. Chi la spunterà? Diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sport, disponibile anche su Dazn.