Garcia-Parks in tv: orario, canale e diretta streaming finale Wta Lione 2023

Caroline Garcia affronterà Alycia Parks nella finale del torneo WTA 250 di Lione 2023, in programma dal 30 gennaio al 5 febbraio. La francese, numero uno del tabellone, deve superare un ultimo ostacolo per laurearsi campionessa nel torneo di casa. Per ora il suo percorso è stato quasi immacolato, con un solo set perso nel corso della settimana. L’attuale numero cinque del mondo ha un record invidiabile nelle finali, considerando che ne ha vinte ben 11 su 14 disputate. La tennista statunitense, classe 2000, è in forte ascesa negli ultimi mesi e domani giocherà la sua prima finale nel circuito maggiore. Un tennis potente, senza messe misure, con un grande servizio che le permette di giocarsela contro chiunque specialmente su superfici rapide come questa a Lione.

Caroline Garcia e Alycia Parks si sfideranno domenica 5 febbraio alle ore 15:00. Il match sarà trasmesso in diretta su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it garantirà news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole delle protagoniste al termine della partita e per tutta la durata della kermesse transalpina.