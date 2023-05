Frosinone-Genoa oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

E’ tutto pronto al Benito Stirpe per Frosinone-Genoa, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023: ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming dell’incontro. La capolista, dopo aver festeggiato in anticipo la promozione in Serie A, vuole assicurarsi la vittoria del torneo proprio questo scontro diretto. I ragazzi di Alberto Gilardino, dal loro canto, sognano di battere i ciociari per strappare loro il primo posto. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 13 maggio alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

