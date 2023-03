Friburgo-Juventus, Allegri in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

Tutto pronto per la conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia della partita contro il Friburgo, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Dopo l’1-0 dell’andata, la squadra di Allegri deve difendere il vantaggio in Germania contro Grifo e compagni. L’allenatore parlerà in conferenza alle 19:15 in Germania dopo la rifinitura e la partenza. Potrete seguire le parole del tecnico in diretta esclusiva sul canale tematico streaming bianconero Juventus TV, oltre che sulla piattaforma di Dazn. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale.

DIRETTA TESTUALE